Более 20 остановок общественного транспорта переименуют в Петербурге

В Петербурге для удобства пассажиров переименуют 24 остановки общественного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в первый летний месяц переименуют 24 остановки общественного транспорта. Это делается по просьбе пассажиров и для их удобства, так как названия многих остановок уже не актуальны и путают людей. Об этом 14 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- В июне 2023 года 24 остановочных пункта общественного транспорта в различных районах Петербурга для удобства пассажиров получат новое название. Решение о переименовании остановок принято по итогам заседания Комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам, прошедшего в прошлом месяце, - пояснили в городской администрации.

С 15 июня будут переименованы 12 остановок, в конце месяца названия поменяют еще 12 остановочных пункта. Так, например, остановка "Большой проспект П.С." станет "Рыбацкая улица", "Кардиологический центр" переименуют в "Центр имени Алмазова", а "ТБК" станет "Улица Станюковича".