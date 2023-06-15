Мужчина избил туриста веслом на базе отдыха в Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемого в избиении оппонента веслом в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который избил другого веслом от лодки. Все произошло вечером 13 июня 2023 года на одной туристической базе в поселке Лосево Приозерского района. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Около 22 часов вечера 13 июня в полицию поступило сообщение о драке на турбазе, в которой пострадал человек. На место прибыли стражи порядка и обнаружили 39-летнего туриста, которому потребовалась госпитализация. Он был в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в полиции.

На следующий день сотрудники уголовного розыска на территории данной турбазы задержали 36-летнего жителя Петербурга. Установлено, что между ним и пострадавшим мужчиной возникла ссора. Он избил своего оппонента руками, после чего ударил деревянным веслом.

По факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка.