Мужчина оголился перед детьми на детской площадке в Петербурге

Эксгибиционист напугал детей в Купчино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала эксгибициониста, который пугал детей на детской площадке. Сам инцидент произошел еще 24 мая 2023 года в Купчино, однако подозреваемого нашли только сейчас. Об этом 15 июня сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 24 мая у дома 6/2 по улице Белы Куна неизвестный мужчина на детской площадке демонстрировал свои половые органы несовершеннолетним девяти и десяти лет, - рассказал источник.

Об этом дети рассказали родителям, а те обратились в полицию. После поверки было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Вечером 14 июня у дома 44/2 по Будапештской улице по подозрению был задержан 55-летний неработающий житель Купчино. Известно, что в 2004 году мужчину привлекали к уголовной отвественности за хулиганство и угрозы убийством. На данный момент расследование продолжается.