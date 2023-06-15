Женщину четыре дня избивал и пытался изнасиловать знакомый в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проверяет заявление о насильном удержании женщины и избиении. Вечером 14 июня 2023 года в правоохранительные органы Всеволожского района обратилась 43-летняя жительница поселка Янино-1. Она рассказала, что над ней несколько дней издевался ее знакомый. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина призналась, что была в запое. 9 июня она позвонила мужчине из Петербурга, с которым еще в 2021 году познакомилась в одной социальной сети, и попросила у него помощи, - рассказал источник.

Знакомый приехал за ней и отвез в свою квартиру на Ленской улице. Там он, со слов женщины, удерживал ее несколько дней, продолжал поить алкоголем, избивал и пытался изнасиловать, угрожая пистолетом. Утром 13 июня он отвез гостью на такси домой и скрылся.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.