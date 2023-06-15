Пенсионерка из Петербурга выбросила в окно 350 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка из Невского района Северной столицы отдала мошенникам 350 тысяч рублей. 86-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные и рассказали, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили АН «Оперативное прикрытие».

- Треть миллиона женщина скинула в форточку. Она пыталась таким образом спасти дочь от наказания за аварию, - рассказал источник.

Неизвестный мужчина позвонил в домофон пенсионерки всего через 20 минут после разговора по телефону. И женщина скинула ему деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали случившегося и ищут виновных в преступлении.