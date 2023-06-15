Съезд в Рыбацкое на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге полностью перекроют съезд в Рыбацкое на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны. Специалисты проведут там работы по восстановлению пришовных зон деформационных швов с 17 по 18 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 22:00 17 июня до 20:00 18 июня будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в направлении станции метро Рыбацкое, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Кроме этого, водителей предупредили о перекрытии первой полосы движения на двухполосном съезде в направлении станции метро «Пролетарская».

Автолюбителям предложили объезжать ограничение по маршруту через внутреннее кольцо КАД, проспект Обуховской обороны, далее по улице Бабушкина, Рабфаковской и через станцию метро «Рыбацкое».