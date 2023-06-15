Строительство «ИТМО Хайпарк» в Петербурге может подорожать до 50 млрд рублей

Строительство «ИТМО Хайпарк» может подорожать до 50 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость строительства "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе Санкт-Петербурге может вырасти до 50 миллиардов рублей. Это на 9 миллиардов больше от изначальной сметы в 41 миллиард. Об этом 15 июня 2023 года пишут "Ведомости".

- Мы старались уложиться в этот объем, но в связи с ростом цен на строительные материалы, энергетическую инфраструктуру и работы итоговая сумма увеличится, - приводит издание слова генерального директора проекта Андрея Назарова.

"ИТМО Хайпарк" это IT-кластер с множеством корпусов и инновационным центром. Отмечается, что такой сильный рост стоимости проекта связан с большим ростом цен на строительные материалы.

Напомним, что проект будут строить в три этапа. Он был разработан в 2020 году. Сейчас на этапе проектирования находится вторая очередь проекта. Точная сумма станет известна после завершения проекта. Вторую очередь планируется ввести в 2026-2027 годах.