Жителю Выборга подожгли входную дверь в квартиру во время судебных тяжб с УК Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Выборг Ленинградской области мужчине подожгли входную дверь в квартиру. Это произошло рано утром 14 июня 2023 года. 53-летний житель дома на Крепостной улице почувствовал запах гари в половине пятого утра и вызвал полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Выйдя на площадку, мужчина увидел, что коврик и часть входной двери соседней квартиры имеют следы горения, - рассказал источник.

На место приехала полиция. Так как на лестничной клетке в доме установлена камера наблюдения, стражи порядка смогли увидеть на видео поджигателя. На записи видно, как 14 июня около 1 часа ночи неизвестный преступник обливает коврик и дверь квартиры, поджигает и скрывается.

Известно, что с апреля 2022 года у мужчины идут судебные тяжбы с управляющей компанией дома. На данный момент проводится проверка по факту поджога.