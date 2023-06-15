Центр патриотического воспитания для молодежи появится в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Кронштадте. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ подписали Петербург, центр патриотического воспитания «Авангард» и АНО «Остров фортов». Новый центр будет называться «Авангард. Морской». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Создание центра «Авангард» - важный для города и для всей страны проект. Здесь ребята будут осваивать основы военной службы, морское дело, технические науки, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города рассказал, что Кронштадт по решению президента России сейчас является главным хранителем памяти о славной истории российского флота и центром патриотического воспитания.

Напомним, этим летом в Кронштадте откроют Музей военно-морской славы.