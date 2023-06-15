Двоих мигрантов отправили в тюрьму за зверское убийство мужчины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил двоих мигрантов в тюрьму за зверское убийство мужчины. Приговор был вынесен 15 июня 2023 года по преступлению, произошедшему еще 28 октября прошлого года. Об этом сообщает Следственный комитет Северной столицы.

- Вечером 28 октября 49-летний и 52-летний мужчины находились в квартире дома 56 по улице Костюшко с 30-летним знакомым. Компания распивала алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора. Тогда мигранты напали на своего собутыльника, жестоко избили его и бросили. В результате пострадавший скончался от побоев в той же квартире, - рассказали в комитете.

В ходе расследования была собрана база, доказывающая виновность мигрантов. Суд назначил одному из них наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, второму - 7 лет и 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.