Петербуржец за пять тысяч долларов помог организовать убийство предпринимателя

Организатора убийства предпринимателя будут судить в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спустя почти 17 лет в Петербурге нашли организатора убийства предпринимателя. Дело с обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. По версии следствия, предприниматель решил разорвать деловые отношения с заказчиком убийства. Последний нашел мужчину, который за пять тысяч долларов согласился организовать преступление, чтобы повысить свою значимость в криминальных кругах.

- Обвиняемый осуществлял слежку за жертвой, давал советы при подготовке и реализации планируемого убийства, а также возил на личном автомобиле исполнителя преступления, - уточнили в прокуратуре.

Днем «икс» стало 17 октября 2006 года. Тогда у подъезда дома по Суздальскому проспекту, 91 киллер выстрелил в коммерсанта около пяти раз. Предприниматель погиб сразу.

Впоследствии организатор убийства помог стрелявшему скрыться от полицейских и следователей. Расследование дела в отношении заказчика продолжают. Отметим, что петербуржцу за организацию преступления грозит до 20 лет лишения свободы.