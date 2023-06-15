Генпрокуроры России и Армении провели встречу в рамках ПМЭФ-23. Фото: Гепрокуратура России

В рамках Петербургского Международного экономического форума прошла встреча Генпрокурора России Игоря Краснова и Генпрокурора Армении Анны Вардапетян. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

- Мне приятно отметить, что достигнутые нами в декабре прошлого года договоренности активно реализуются. Проводится работа по организации обучения армянских прокуроров на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры России, - отметил Игорь Краснов.

Он рассказал, что Петербург готов принять абитуриентов из Армении в местный филиал вуза. Кроме этого, Краснов заявил о готовности продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности органов прокуратур России и Армении на благо братских народов двух государств.

В конце встречи Генпрокурор России поблагодарил Анну Вардапетян за сотрудничество и приверженность принципам профессиональной этики.