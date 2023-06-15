Завод по производству металлорежущего оборудования построят в Петербурге

В Петербурге построят завод по производству металлорежущего оборудования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге построят завод по производству оборудования для резки металла. Соглашение о реализации проекта было подписано между губернатором города Александром Бегловым и генеральным директором АО "Балтийская Промышленная Компания" Дианой Калединой на ПМЭФ-2023. Об этом 15 июня рассказали в Смольном.

- Президент России поставил задачу укрепления технологического суверенитета страны. Развитие собственного станкостроения входит в число наших важнейших целей. Для города новое производство означает создание новых рабочих мест и отчисления в бюджет, - отметил градоначальник.

Так как сейчас импорт промышленного оборудования ограничен, новое предприятие в Петербурге станет очень важным для всей страны. Увеличатся объемы выпуска продукции, которая востребована в авиации, космосе, энергетическом и общем машиностроении.