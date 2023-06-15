83-летнего опасного рецидивиста будут судить за убийство отца 35-летней давности в Колпино

В Петербурге задержали 83-летнего рецидивиста по обвинению в избиение до смерти родного отца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

83-летнего жителя Колпинского района отправили под суд за то, что он до смерти избил своего родного отца. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Все произошло еще 35 лет назад, в апреле 1988 года. Тогда в Колпино из тюрьмы вернулся особо опасный рецидивист, имеющий не одну судимость. Он поехал в дом на улице Пролетарской к своему 80-летнему отцу.

- У родственников возникали конфликты на почве денег, которые обвиняемый требовал у пенсионера на личные нужды, - отметили в прокуратуре.

Как итог, один из таких конфликтов закончился трагично. Выпив, рецидивист набросился на отца и начал его избивать. На теле пенсионера насчитали порядка 45 ударов. Травмы пришлись на жизненно важные органы, от которых через неделю мужчина умер в больнице.

Рецидивиста судят по статье ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего, совершенное особо опасным рецидивистом). Уголовное дело рассмотрят в Колпинском районном суде.