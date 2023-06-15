Maybach и Lada Kalina разбились вдребезги из-за ДТП на Внуковской улице в Петербурге. Фото: Росгвардия

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Внуковской в Петербурге. Maybach разбился об Lada Kalina. К счастью, никто из водителей и пассажиров не получил серьезных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии перекрыли место аварии и вызвали туда экстренные службы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По предварительной информации, пострадавшие в аварии отделались ушибами. Причины и обстоятельства ДТП установят дознаватели.

Напомним, накануне 15-летний мальчик на самокате попал под машину «БМВ». Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.