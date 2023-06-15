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НовостиОбщество15 июня 2023 10:12

Зона барбекью, лежаки и амфитеатр появятся на берегу Финского залива в Стрельне в Петербурге

Начался второй этап благоустройства зоны отдыха для местных жителей
Источник:kp.ru

В поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга начался второй этап благоустройства берега Финского залива. Постепенно здесь начинает формироваться современная зона отдыха. Уже смонтировано оборудование для детской и спортивной площадки, поставлены навесы и лежаки, туалетные модули и кабины для переодевания. Об этом 15 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- В прошлом году мы начали первый этап благоустройства, в этом году продолжили работы над современным общественным пространством, - рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Вскоре на берегу появится зона для барбекю, амфитеатр и сцена для проведения праздничных мероприятий.

Напомним, что во время первого этапа была укреплена береговая линия, созданы пешеходные дорожки, газоны и высажено более 500 молодых деревьев и 1200 кустарников.