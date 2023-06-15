180 бутылок нелегальной водки изъяли у мужчины и уничтожили в Петербурге

Петербуржец лишился 180 бутылок опасной водки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге уничтожили 180 бутылок нелегальной водки, общим объемом в 75 литров. Спиртное нашли у мужчины в машине еще в июне 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, вечером 5 июня 2022 года в Невском районе полицейские остановили Chevrolet. Можно представить их удивление, когда в багажнике они нашли восемь ящиков с немаркированной водкой. В шести из них лежали 120 бутылок с этикетками «Белая Береза ВОДКА», а еще в двух – 60 бутылок этикетками «FINSKAYA SILVER Водка Финская».

- Тем самым мужчина осуществил перемещение по территории России алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством, в объеме более 10 литров на одного человека, - отметили в пресс-службе.

Владелец спиртного не явился в суд. При этом он заявил, что всю водку приобрел для личных целей, а также очень раскаивался. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.