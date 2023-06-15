Скоростные метеоры обновят в Петербурге

В Петербурге обновят скоростные метеоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге планируют обновить водный транспорт. Вскоре в городе будут курсировать новые скоростные метеоры. Первым этапом в Северную столицу поставят пять современных теплоходов. Об этом 15 июня 2023 года сообщили в Смольном.

- Сейчас активной проработки требует вопрос развития в Петербурге флота скоростных судов. Метеоры, которые сейчас эксплуатируются на водных маршрутах нашего города, достаточно возрастные. Средний возраст - более 30 лет. Нужно обновлять подвижной состав. Заключённое сегодня соглашение как раз на это направлено, - отметил глава транспортного ведомства Валентин Енокаев.

Планируется запустить в Петербурге новые скоростные суда на подводных крыльях «Метеор 120Р». Они рассчитаны на 120 пассажиров. Скорость такого судна 75 километров в час и оно может ходить на расстояния до 700 километров.