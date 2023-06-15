Пыльный вихрь поднялся в небе над Ленинградской областью

Пыльный вихрь заметили в небе над Ленинградской областью Фото: СОЦСЕТИ

В ясную и теплую погоду в Ленинградской области появился необычный вихрь. Жители Тосненского района 15 июня 2023 года заметили в поселке Федоровское летающее белое скопление, которое многие приняли за смерч. Явление они сняли на видео и опубликовали в социальной сети.

- Пыльный смерч в Федоровском, - рассказали очевидцы.

Однако другие им возразили и пояснили, что это не смерч, так как для него слишком хорошая погода, а обычный вихрь. Никакой опасности это явление за собой не несет. Может быть неприятно, если только вихрь опустится ближе к земле и начнет крутиться рядом с людьми.

Напомним, что в ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидается хорошая, даже жаркая погода. В пятницу до плюс 28 градусов. На выходных станет чуть прохладнее около 23-25 градусов тепла.