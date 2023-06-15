Ленивцы отметили переезд в новый вольер Ленинградского зоопарка поеданием фруктов вниз головой

Ленивцы из Ленинградского зоопарка теперь живут в уличных вольерах. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке занялись перемещением животных в летние уличные вольеры. Сотрудники вложили частичку души в их подготовку для питомцев. Так, на днях на новое место перебрались ленивцы – самец Ирвин и две самки Кузя и Соня. Переезд они отметили настоящим фруктовым пиршеством. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Питомцы изучили новый дом, облазили установленные для них декорации из веток. На кадрах даже можно разглядеть легкую улыбку животных. А чтобы переезд прошел более гладко, для ленивцев подготовили различные фрукты. Они с удовольствием ели лакомства, повиснув головой вниз.

- Нашим двупалым ленивцам трапезничать вниз головой очень удобно! Хотя иногда выходит и не очень аккуратно, - отметили в пресс-службе зверинца.

Как заметили сотрудники зоопарка, отменный аппетит показывает, что троице нравится на новом месте.