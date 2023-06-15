Филипп Киркоров на ПМЭФ заявил, что проект ТРК «Звезда» находится на согласовании в правительстве Ленобласти

Соглашение о строительстве ТЦ певец подписал на ПМЭФ в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Петербургском Международном экономическом форуме Филипп Киркоров прокомментировал, на каком этапе сейчас находится строительство торгового-развлекательного центра «Звезда» в Ленинградской области, соглашение о котором было подписано на ПМЭФ в прошлом году.

- Проект строительства находится у Александра Дрозденко, в правительстве Ленобласти. Мы с партнерами Кононовым и Баракиным ждем решение, когда можно запускать строительство. Сейчас проект находится на согласовании, - заявил журналистам Киркоров.

Певец объяснил, что все коммуникации к месту стройки уже подведены. Арендные помещения уже сданы: занято 14 тысяч квадратных метров. В основном, в торговом центре будут располагаться магазины российских брендов и российских производителей.