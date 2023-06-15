Фармпредприятия вложат 5 млрд рублей для запуска новых производств в Петербурге

Фармпредприятия Петербурга вложат 5 млрд рублей в модернизацию и запуск новых производств Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге фармпредприятия построят новый комплекс для производства препаратов. На это компании потратят 5 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение 15 июня 2023 года подписали гендиректор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на Петербургском Международном экономическом форуме.

- Строительство четвертой очереди начнется в 2026 году и будет завершено к 2029 году, - рассказали на форуме.

Планируется, что предприятие будет выпускать препараты не только на российский рынок, но и на экспорт, в том числе в страны Карибского бассейна, Азии и Латинской Америки.

Общая сумма инвестиций в строительство и развитие фармацевтического завода в Санкт-Петербурге на момент завершения строительства четвертой очереди составит порядка 20 миллиардов рублей.