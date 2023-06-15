Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Москве Тверской суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Административный штраф музыканту назначили накануне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заседание суда 15 июня.

- Гребенщиков признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, - пишет издание.

Претензии к музыканту появились после его интервью, которое было опубликовано на видеохостинге. Борис Гребенщиков допустил неосторожное высказывание. Адвокат просил прекратить дело и аргументировал это тем, что мужчина высказал лишь свое частное мнение, но суд принял решение не в его пользу.