В старейшем люксовом отеле Петербурга «Европа» сменился управляющий

Люксовый отель является старейшим в Северной столице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургский гранд-отель «Европа» больше не будет принадлежать гостиничному оператору Belmond. Теперь развитием гостиницы займется менеджемент во главе с генеральным директором Юлией Пашковской. Об этом 15 июня пишет «Коммерсант».

- При этом Belmond останется собственником отеля, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о желании компании вернуться на местный рынок после стабилизации ситуации, - сообщает издание.

Управление пятизвездочным отелем иностранная компания передала недавно, в июне. Известно, что Юлия Пашковская руководит «Европой» с 2020 года. В целом, гостиница существует с 1875 года. Она рассчитана на 266 номеров. Люксовый отель является старейшим в Северной столице в своем сегменте.