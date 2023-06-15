Соглашение о преображении тюремного комплекса «Кресты» в арт-кластер подписали на ПМЭФ-23

Документ заключили Петербург и «Дом.рф». Фото: t.me/linchenko_spb

На Петербургском Международном экономическом форуме 15 июня правительство Петербурга и «Дом.рф» подписали соглашение о преобразовании и приспособлении под современное использование комплекса «Кресты», который раньше был тюрьмой.

- Имущественный комплекс на Арсенальной набережной, 7 относится к вновь выявленным объектам культурного наследия Санкт-Петербурга, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Из «Крестов» сделают современный арт-кластер с новыми функциями. При этом сохранится историко-культурное значение объекта.

- Тем самым новый арт-кластер станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга, - добавил Линченко.

Напомним, форум пройдет до 17 июня.