Проект о роспуске муниципалитета «Лиговка-Ямская» подготовили в Смольном

Решение примет ЗакС. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

В Петербурге собираются распустить муниципалитет «Лиговка-Ямская». Постановление появилось на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, после которой он отправится на подпись губернатора Петербурга Александра Беглова.

- Муниципальный совет там не проводился три месяца подряд – с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Факт непроведения установлен административным делом. Смольнинский районный суд принял решение по этому делу 18 апреля текущего года, - говорится в приложении к постановлению.

Известно, что документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 28 июня. Перед подписью главы города, постановление будет направлено в Законодательное собрание Петербурга. Последнее заседание городского парламента перед перерывом состоится, как раз, 28 июня.