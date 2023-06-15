Петербуржец пытался передать наркотики в колонию в тюбике зубной пасты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В седьмой исправительной колонии сотрудники обнаружили необычную передачку. Вместо зубной пасты в тюбике оказались наркотики. Специалисты заранее заподозрили неладное и оказались правы. Об этом 15 июня пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент произошел 15 июня. Экспертиза показала, что в трех свертках содержались два разных вида наркотиков. Суммарный вес веществ составил 0,86 грамма, что является крупным размером, - сообщает издание.

Теперь в исправительной колонии проводится проверка. Из-за случившегося возбудили уголовное дело.

Напомним, накануне 180 бутылок нелегальной водки изъяли у мужчины и уничтожили в Петербурге. Он также получил штраф - 15 тысяч рублей.