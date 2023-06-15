Мужчина погиб в жестком ДТП на трассе в Ленобласти

Мужчин погиб в жестком ДТП на трассе в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Ленобласти проводят проверку после смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Авария произошла около 12 часов дня 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель на «Форде Фуга» выезжал со второстепенной дороги и не уступил машине «Хендай Туксон», за рулем которой находилась женщина, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из-за столкновения погиб водитель «Форда». От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства аварии и установить виновного в ДТП.

Напомним, накануне на дороге столкнулись "Майбах" и "Лада Калина". Водители отделались ушибами.