Группа «Самолет» к 2034 году построит в Ленинградской области 2,26 млн кв. метров жилья

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Событие произошло в рамках Петербургского Международного экономического форума, который проходит в городе на Неве с 14 по 17 июня. Уже известно, что общая площадь проектов на территории Ленинградской области группы компаний «Самолет» до 2034 года превысит 2,26 млн квадратных метров жилья. Также девелопер построит десятки соцобъектов: 13 детских садов на 3 385 мест и 8 школ на 8 295 мест.

- Мы уделяем особое внимание комфортному проживанию в новых кварталах, качеству домов и инфраструктуры, - подчеркнул губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. - Самолет» показал себя как ответственный девелопер, готовый взять на себя обязательства по возведению социальных объектов, чтобы жители были обеспечены всем необходимым.

Губернатор Ленобласти также отметил, что «Самолет» также всегда готов помочь участникам долевого строительства, чьи права были нарушены. И это действительно так. С помощью компании помогли решить проблемы 1300 семей обманутых дольщиков.

- Решение проблем ветхого жилья и создание новых городских пространств с комфортным готовым жильем – суть нашей корпоративной политики и социальной ответственности, - прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков. - Уверен, что инвестиции и опыт группы компаний «Самолет» будут содействовать развитию Ленинградской области и улучшению качества жилой среды.