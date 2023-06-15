Автомат для печати посадочных талонов заработал в автобусах до Пулково

До Пулково запустят автобусы с автоматами для печати посадочных талонов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До Пулково из Петербурга будут ездить автобусы с автоматами для печати посадочных талонов. Это станет первым в мире опытом установки таких устройств в транспортном средстве. Первый такой автобус уже ездит по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Автомат считывает штрих-код с мобильного устройства или бумажного носителя и распечатывает посадочный талон. Благодаря этому специальному оборудованию пассажиры сразу по прибытии в аэропорт смогут отправиться в зону предполетного досмотра, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Предполагается, что сначала оборудование запустят в серийный выпуск. Далее автоматы для распечатки посадочных талонов появятся в автобусах, которые ездят в аэропорт. Сейчас такое оборудование уже установлено на маршруте №39.

В апреле для поездок в Пулково запустили 25 автобусов, вместимость которых – более 155 человек.