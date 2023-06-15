Ленобласть подпишет соглашения на 892,6 млрд рублей в рамках ПМЭФ-23

Александр Дрозденко рассказал о соглашениях. Фото: администрация Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о соглашениях, которые планируется подписать в рамках Петербургского Международного экономического форума. По его словам, общий объем инвестиций после подписания документов составит 892 миллиарда 677 миллионов рублей.

185 миллионов рублей из этой суммы будут направлены на развитие туризма. Более 10 процентов от денег потратят на развитие школьного туризма, а еще 12,4 миллионов пойдут на событийные мероприятия.

- Флагманами туристической индустрии в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин, - отметил губернатор Дрозденко.

Также глава региона отметил, что некоторые соглашения коснутся производства строительных материалов, в том числе специальной дорожной техники.

- У нас 90 процентов продуктов для стройки производятся прямо на территории региона, - добавил он.

Помимо туристического и строительного направления, на форуме будут подписаны соглашения на экологическую тематику.

- Мы сегодня предложили Петербургу несколько мест. В основном, это нарушенные земли, бывшие карьеры. Там планируется построить заводы для переработки мусора. Пока остановились на технологии RDF-топлива, - рассказал глава Ленобласти.