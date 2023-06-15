Рецидивиста из Ленобласти приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

56-летнего особо опасного рецидивиста из Гатчины приговорили к пожизненному лишению свободы.Суровое наказание настигло мужчину за убийство двух человек. Ранее мужчина также длительное время находился в местах лишения свободы за тяжкие преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ленобласти.

– Правоохранители собрали достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора ранее неоднократно судимому мужчине, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, в мае прошлого года местный житель вместе с погибшими 55-летним мужчиной и 48-летней женщиной распивал алкоголь. Но во время застолья знакомые поссорились, и обычный скандал внезапно перерос в поножовщину. Осужденный нанес своим оппонентам множество ударов в жизненно важные органы. От полученных травм они скончались на месте.

К слову, приговор в законную силу еще не вступил.