На замену Lada Granta придет Iskra в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что на замену автомобилям Granta придет новое семейство. Назовут новую модель Iskra. Производить их начнут в конце 2024 года, а продавать в 2025 году.

– Правление АвтоВАЗа приняла такое решение. При производстве новой модели постараемся максимально локализовать комплектующие, чтобы уйти от рисков, которые ощущаем каждый день, – рассказал глава компании журналистам во время встречи на ПМЭФ-2023.

Новая модель будет представлена в различных вариантах кузова: седан, универсал, универсал кросс. По планам производителя, они должны полностью заменить семейство Granta. К слову, устаревшую модель еще будут поставлять некоторое время, но потом она сойдет с конвейера, как и многие другие. Кстати, Iskra будет построена на европейской модульной платформе CMF-B от Renault Nissan.