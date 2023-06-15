Количество стобалльных работ по русскому языку сократилось в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мандраж у бывших школьников и будущих студентов не прекращается. В Петербурге стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Свои заветные 100 баллов получил 141 выпускник. По сравнению с прошлым годом показатель ощутимо сократился. Тогда «сотку» получили 226 уже закончивших школу ребят. Об этом сообщили в комитете по образованию 15 июня.

– Высокие баллы получили более трех тысяч человек: их работы оценили от 80 до 100 баллов. Немного не дошли до высшего показателя 369 учащихся. эксперты поставили им 97 баллов, – рассказали в профильном комитете.

Напомним, в прошлом году в ЕГЭ по русскому языку участвовали почти 30 тысяч человек. Около 10 тысяч из них получили 80 и более баллов. Средний показатель по русскому языку Петербурге составил 71,5. Кстати, он оказался выше, чем во всей России на целых три балла.