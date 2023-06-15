Пьяный петербуржец поджег брата своей возлюбленной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели на 52-летнего петербуржца. Как сообщили следователи, задержанного мужчину подозревают в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Он пытался сжечь брата своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

– Подозреваемый накануне ночью был пьян и находился в квартире одного из домов по проспекту Энгельса, – сообщили правоохранители.

Мужчина поругался с братом своей сожительницы. Ярость настолько охватила петербуржца, что он облил своего несостоявшегося шурина легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Из-за этого пострадавший получил многочисленные ожоги различных частей тела. Но до конца преступление ему не дали довести очевидцы, которые потушили охваченного огнем мужчину, оказали ему необходимую помощь и остановили подозреваемого от дальнейших попыток причинить вред. Следователи задержали нарушителя и осмотрели место происшествия.