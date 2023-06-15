Километровая пробка образовалась на проспекте Энгельса из-за ДТП

Последние дни пробки совсем не хотят отпускать Петербург. Так, 15 июня, на проспекте Энгельса образовался затор из автомобилей. Растянулся, как сообщают очевидцы, он примерно на километр. Причиной внезапной длинной стоянки стало ДТП между фурой и легковушкой. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Какой-то ад в городе происходит на дорогах. Надеюсь, после завершения ПМЭФ количество пробок снизится хотя бы немного, – написала одна из пользовательниц социальной сети в комментариях под постом.

К счастью, сильных повреждений у легковой машины не наблюдается. Предположительно, ожидают инспекторов для решения проблемы. Кроме того, свидетели происшествия упомянули также и перекрытые дороги в этом же районе. Местные жители пожаловались, что движение закрыли по обеим полосам, а объезд ограниченного участка, к сожалению, не предусмотрели.