Гаражи вспыхнули на улице Фучика в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жара в Петербурге заставляет плавиться не только местных жителей, но и помещения. Сегодня, 15 июня, во второй половине дня в городе на Неве загорелись гаражи на улице Фучика. Огонь распространялся очень быстро. Петербуржцы с каждого уголка города смогли увидеть высоко поднимающиеся клубы густого дыма. Фото и видео происшествия они прислали в группу «ДТП и ЧП | Петербург».

– С Обводного канала видно, как сильно горит, – написал один из пользователей социальной сети и прикрепил фотографию в комментариях под постом.

Всего местные жители прислали более 20 снимков. На них с разных ракурсов виден один и тот же пожар. Некоторые из читателей сообщества предположили, что причиной возгорания стала оборванная проводка. Они также подчеркнули, что это не первый за день мощный пожар.

– ЧП, по идее, видно из зоны ПМЭФ. Некрасиво как-то получилось, – написал пользователь социальной сети.