Девушка пострадала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: t.me/Megapolisonline

Жуткое ДТП произошла во второй половине дня, 15 июня в Волховском районе Ленобласти на Мурманском шоссе. В аварии пострадали два автомобиля: легковой «Форд Фокус» и красный микроавтобус. На снятых очевидцами кадрах видно, что пострадала владелица американского седана. Фото с места происшествия появились к группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Заколдованный участок. На нем обгоны всегда приводят к ДТП. Особенно на промежутке с Пупышево. Зимой там постоянно улетают в поле, – поделился своими наблюдениями один из читателей сообщества.

Как сообщили очевидцы, столкнулись белый и красные автомобили Юшково, на 120-м километре трассы «Кола» по пути в сторону района Пески. Кто именно спровоцировал столкновение, пока что неизвестно. Но красный микроавтобус оказался в кювете, а «американец» перевернулся. Возле его владелицы уже собрались неравнодушные люди, которые пытаются помочь.