Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 18:59

Девушка пострадала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

Ее машина перевернулась, а встречный автомобиль улетел в кювет
Элеонора КУРЮМОВА
Девушка пострадала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: t.me/Megapolisonline

Девушка пострадала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: t.me/Megapolisonline

Жуткое ДТП произошла во второй половине дня, 15 июня в Волховском районе Ленобласти на Мурманском шоссе. В аварии пострадали два автомобиля: легковой «Форд Фокус» и красный микроавтобус. На снятых очевидцами кадрах видно, что пострадала владелица американского седана. Фото с места происшествия появились к группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Заколдованный участок. На нем обгоны всегда приводят к ДТП. Особенно на промежутке с Пупышево. Зимой там постоянно улетают в поле, – поделился своими наблюдениями один из читателей сообщества.

Как сообщили очевидцы, столкнулись белый и красные автомобили Юшково, на 120-м километре трассы «Кола» по пути в сторону района Пески. Кто именно спровоцировал столкновение, пока что неизвестно. Но красный микроавтобус оказался в кювете, а «американец» перевернулся. Возле его владелицы уже собрались неравнодушные люди, которые пытаются помочь.