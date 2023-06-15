Мощный фонтан забил из-за прорванного гидранта рядом с пожаром на Софийской улице в Петербурге. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Двойное происшествие случилось на пересечении улиц Софийской и Фучика. Так, во второй половине дня, 15 июня, на перекрестке сначала загорелись несколько гаражей. А после из пожарного гидранта хлынул мощный фонтан, заливающий округу. На место комбинированного события уже прибыли профильные службы. Фотографии двух стихий spb.kp.ru прислала очевидица.

– По предварительной информации на улицах города произошло технологическое нарушение на пожарном гидранте. Сейчас на адрес прибыли две аварийные бригады ГУП «Водоканал Петербурга». Специалисты устраняют разлив, – сообщили в пресс-службе профильного учреждения.

С пожаром одновременно борются бригады спасателей. Местные жители ранее прислали более 20 снимков из разных уголков города. На фотографиях видны высоко поднимающиеся клубы черного дыма, исходящие от гаражей.