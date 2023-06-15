Трагедией завершились пятидневные поиски без вести пропавшего 43-летнего жителя Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Накануне в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилась ориентировка на 43-летнего жителя Ленобласти. Мужчину, как оказалось, искали несколько дней подряд: он ушел из дома 10 июня, и с тех пор его местоположение оставалось неизвестным. Но сегодня, 15 числа, его тело вместе вытащили из реки Оредеж. Об этом сообщил источник spb.kp.ru.

– Мужчина погиб. Выловили труп с документами, – пояснил источник корреспонденту.

Еще сутки назад в Сети появилась ориентировка на мужчину. На ней указали несколько примет: высокий рост – около 180 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и русого цвета волосы. Как сообщили близкие пропавшего, в день исчезновения на местном жителе была футболка, синие джинсы, красные кроссовки и зеленая кепка. Кроме того, с собой он прихватил синий рюкзак.