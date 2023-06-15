Карета скорой помощи попала в ДТП у Метро Выборгская в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Нестандартное ДТП произошло в Северной столице и напрягло жителей города. Во второй половине дня, 15 июня, неподалеку от станции метро «Выборгская» карета скорой помощи влетела в ограждение. Автомобиль протаранил забор и завалил дорожный знак. Об этом очевидцы сообщили в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Надеюсь, что сами медики целы, а если с ними ехал пациент, то его успели довезти, – написала одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте в комментариях под постом.

Причины, по которым водитель служебного автомобиля не справился с управлением и влетел в ограждение около подземного перехода, пока что неизвестны. Но на месте происшествия, как видно на снимках, находится вторая бригада скорой помощи. К слову, у самой бело-красной машины поврежден только номерной знак: его слегка примяло из-за столкновения с ограждением.