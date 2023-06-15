Участок на внутреннем кольце КАД на неделю закроют из-за ремонта дорог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за работ по устранению колейности дорожного покрытия на участке внутреннего кольца КАД закроют одну полосу. Ремонтировать будут фрагмент между Ораниенбаумским проспектом и маршрутом к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка». Ограничения продлятся неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– С 23 по 30 июня перекроют для транспорта третью полосу на участке со 111 по 116 километр. На первой и второй введут временное ограничение скорости до 50 километров в час, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он также подчеркнул, что на ремонтируемом участке всего три полосы. Как сообщили в пресс-службе, на время работ у проезжей части появятся необходимые дорожные знаки, водоналивные барьеры. Кроме того, рабочие смонтируют световую сигнализацию. Трудиться они будут в круглосуточном режиме, в две смены.