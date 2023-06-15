«Первая мебельная фабрика» вложит 1,1 млрд рублей в новый производственный комплекс в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соглашение о развитии мебельного производства на территории Северной столицы подписали сегодня, 15 июня, на Петербургском Международном экономическом форуме. По нему ЗАО «Первая мебельная фабрика» инвестирует не менее 1,1 миллиарда рублей в новый профильный завод. О том, что контракт уже заключен между городом и главой компании сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем официальном телеграм-канале.

– Благодаря предприятию в Петербурге появится около 120 дополнительных рабочих мест. Кстати, 70 из них будут высокотехнологичными, – пояснил чиновник.

Он также уточнил, что мебельное производство сегодня – одна из наиболее динамично развивающихся и социально значимых отраслей в промышленности города. Ее показатели за год – по сравнению с 2021 – выросли на 15,2 процента.

Ранее spb.kp.ru писала, что завод по производству металлорежущего оборудования построят в Петербурге. Соглашение о реализации проекта также было подписано на ПМЭФ.