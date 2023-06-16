16 общественных организаций Ленобласти получили президентские гранты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фонд президентских грантов опубликовал результаты второго отбора. Среди победителей из Ленобласти оказались 16 общественных организаций Ленинградской области. Общая сумма грантов составила 24,7 миллиона рублей, а проекты – победители оценили в 39,5 миллиона рублей. Об этом сообщили пресс-службе правительства региона.

– Благодаря грантам реализуются проекты, которые помогают сделать лучше жизнь конкретных людей: ветеранов СВО и членов их семей, детей с ограниченными возможностями, пенсионеров, инвалидов, – рассказала председатель комитета общественных коммуникаций области Екатерина Путронен.

Кстати, всего в 2023 году социально ориентированные организации региона получили 39 грантов президентского фонда на сумму 68,7 миллиона рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что НКО в сфере науки и образования получат гранты на 5 миллионов рублей в Петербурге.