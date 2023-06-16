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НовостиОбщество15 июня 2023 21:35

16 общественных организаций Ленобласти получили президентские гранты

Общая сумма премий составила почти 25 миллионов рублей
Элеонора КУРЮМОВА
16 общественных организаций Ленобласти получили президентские гранты.

16 общественных организаций Ленобласти получили президентские гранты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фонд президентских грантов опубликовал результаты второго отбора. Среди победителей из Ленобласти оказались 16 общественных организаций Ленинградской области. Общая сумма грантов составила 24,7 миллиона рублей, а проекты – победители оценили в 39,5 миллиона рублей. Об этом сообщили пресс-службе правительства региона.

– Благодаря грантам реализуются проекты, которые помогают сделать лучше жизнь конкретных людей: ветеранов СВО и членов их семей, детей с ограниченными возможностями, пенсионеров, инвалидов, – рассказала председатель комитета общественных коммуникаций области Екатерина Путронен.

Кстати, всего в 2023 году социально ориентированные организации региона получили 39 грантов президентского фонда на сумму 68,7 миллиона рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что НКО в сфере науки и образования получат гранты на 5 миллионов рублей в Петербурге.