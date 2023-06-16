Без вести пропавшего 73-летнего пенсионера разыскивают в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге разыскивают без вести пропавшего 73-летнего пенсионера. Пожилой мужчина ушел из дома днем, 15 июня, и с тех пор его местоположение неизвестно. Волонтеры и неравнодушные жители Северной столицы уже распространили ориентировки на исчезнувшего как в социальных сетях, так и на улицах города. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев! Возможна потеря памяти, – рассказали активисты.

Они также уточнили, что рост мужчины около 167 сантиметров. Среди других примет: худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, зеленая футболка, черные джинсы и такого же цвета туфли. Родственники сообщили, что мужчина сильно сутулится.

Всю известную информацию можно сообщить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52.