Четырех человек госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за ДТП во Всеволожске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области проверяют жесткое ДТП с четырьмя пострадавшими. Среди них также есть несовершеннолетний. Об пишет Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Дорожный инцидент случился 15 июня на 26-м километре автодороги «Санкт-Петербург-Приозерск», – цитирует издание сотрудников полиции.

Как сообщили в ведомстве, происшествие случилось ранним утром. Дорогу между собой не поделили две легковушки. За рулем одной из них – «Шевроле Ланос» – находился 27-летний мужчина. Он решил проигнорировать меры безопасности и вылетел на встречку, где врезался в «Рено Сандеро», за рулем которого находилась 53-летняя автоледи.

Из-за удара пострадали оба водителя, а также их пассажиры: 30-летняя женщина и 11-летний ребенок. Всех пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.