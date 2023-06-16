Штрафы до 50 тысяч рублей грозят петербуржцам за нарушение противопожарного режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внушительными финансовыми тратами может обернуться для петербуржцев летний пикник с шашлыками. Дело в том, что с 15 по 30 июня в границах Петербурга ввели особый противопожарный режим. А за его нарушение местным жителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию города.

– На территориях зеленых насаждений, лесов и особо охраняемых природных зонах запрещено любое разведение огня, – напомнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты также напомнили, что государственные инспекторы регулярно проводят рейды. Только за этот сезоны сотрудники служб составили 91 протокол за нарушение режима в природных зонах, 68 из которых выписали за разведение огня.

К слову, в комитете петербуржцам подробно рассказали и о действующем противопожарном режиме, и о выделенных под охрану природных зонах.