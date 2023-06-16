Без вести пропавших несовершеннолетних братьев ищут три дня в Кондопоге. Фото: vk.com/gibddkondopoga

Разыскивать людей приходиться не только волонтерам добровольческих отрядов. Так, двух братьев – 13-ти и девяти лет – ищут в Республике Карелия. Родственники без вести пропавших сообщили, что дети ушли из дома днем 13 июня и до сих пор их местоположение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Кондопога.

– Внимание! Разыскиваются несовершеннолетние, – обратились правоохранители к местным жителям в социальных сетях.

Как известно, время в поисковых задачах совсем не помощник волонтерам и сотрудникам органов. Поэтому ориентировки на детей мгновенно разлетелись по сообществам и группам ВКонтакте. Особых примет на ориентировке не указано. Сотрудники ведомства попросили неравнодушных людей сообщать всю известную о разыскиваемых информацию по телефону 8 814 512 09 02. Со слов очевидцев, накануне вечером только одного из пропавших детей видели на местном озере за вокзалом.