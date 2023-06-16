Знойная жара в 28 градусов будет в Петербурге 16 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова жара. В пятницу, 16 июня 2023 года, температура воздуха в Северной столице опять поднимется выше плюс 26 градусов и приблизится уже к 30-ти. Но духота не сильно ощущается, так как при этом в городе постоянно холодный, северный ветер, который сбивает ощущения зноя. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня обширный антициклон еще сохранит свое влияние на погоду Северной столицы, сохраняя ее малооблачной и сухой. При этом теплая волна достигнет своего апогея, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха составит 26-28 градусов выше нуля, по Ленинградской области ожидается от 24 до 29 градусов. Ветер снова северо-западный 2-7 метров в секунду.

В субботу снова прекрасная погода и чуть прохладнее - 23-25 градусов.