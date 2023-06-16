Специалисты составили топ самых востребованных профессий Петербурга летом 2023 года

Самые востребованные профессии Петербурга этим летом и сколько заплатят таким специалистам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эксперты составили топ самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге летом 2023 года. Чаще всего работодатели ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также кассиров. Об этом 16 июня 2023 года говорится в исследовании сервиса hh.ru.

- На третьем месте по спросу в июне оказались в Петербурге инженеры-конструкторы и проектировщики. Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались программисты, водители, бухгалтеры, повара и кондитеры, администраторы и секретари на ресепшн, упаковщики, официанты, врачи, кладовщики, менеджеры по закупкам, - говорится в исследовании.

Что касается зарплат, то больше всего все еще получают программисты и разработчики - порядка 138 тысяч рублей. Менеджерам по продажам предлагается от 100 тысяч рублей, инженерам в районе 90 тысяч рублей. Такую же зарплату могут получать водители.